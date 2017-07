Viis asja, mida üürikorteris uuendada tasub

Dušiotsik

Kulunud dušiotsiku välja vahetamine loob vannitoale täiesti uue mulje. Otsiku välja vahetamisel on lausa mitu plussi: duši all käimine muutub tunduvalt mugavamaks, vannituba näeb parem välja ja lisaks on paljud uued otsikud säästlikumad ja kulutavad vähem vett.

Köögikraan

Kuna plaate sa köögis ilmselt vahetada ei saa, on segisti välja vahetamine lihtsaim viis, kuidas köögile uus elu anda. Vali välja mõni eriti silmapaistev segisti, et kööki tunduvalt stiilsemaks ja huvitavamaks muuta.

Kraan / www.flickr.com

Kardinad

Uute kardinate muretsemine on imelihtne viis, kuidas kogu tuba kiiresti uuendada. Lisaks sellele, et välja saad vahetada tavalised riidest kardinad, ära unusta, et olemas on ka rulood ja ribikardinad. Nende puhul tasub vaid meeles pidada, et need ei pruugi kaasa võttes su järgmistele akendele sobida.

Kapinupud

Kui su üürikorteris on pigem vana ja kulunud mööbel, ei pea sa seda ilmtingimata välja vahetama või üle värvima. Selle asemel osta sisekujundus- või mööblipoest uued kapinupud või meisterda need hoopis ise. Nuppude välja vahetamine võtab aega vaid viis minutit, kuid loob mööblile hoopis teistsuguse ilme.

Lambid

Suure tõenäosusega ei ole korteri üürileandja tahtnud valgustitele palju raha kulutada ja seetõttu on sinu kodus nüüd igavad ja mittemidagiütlevad lambid. Vaheta valgustid välja selliste vastu, mis sobiksid kokku iga disainiga ja meeldiksid sulle ka aastate pärast. Lisaks sellele, et lambid võivad toa muljet palju muuta, saad ise välja valida, millist valgust oma tuppa soovid.

Valgusti / www.flickr.com

Allikas: Apartment Therapy