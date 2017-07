Sisekujundajad jagavad nippe, kuidas kodu võimalikult fotogeeniliseks muuta

Kümme professionaalset fotograafi ja sisekujundajat jagasid PureWowile oma parimaid nippe, kuidas tuleks kodud tegelikult piltideks valmis seada:

Vabane igast väiksemastki kortsust

«Kui kodudest pilte tegema hakkame, näeme esmalt palju vaeva, et kõik padjad, voodilinad ja kardinad sirgeks aurutada. Sirged kangad jätavad kodule tunduvalt viimistletuma ja elegantsema tunde,» andis sisekujundaja Erin Curry nõu.

Kasuta ära võimalikult palju päevavalgust

«Kasuta päikest oma kasuks ära, sest tavalised lambid tekitavad varje,» räägib sisekujundaja Sasha Bikoff. «Ava kõik kardinad, võta eest varjud ja tõmba üles rulood. Parim aeg pildistamiseks on varahommik või hilisem lõunapoolik, kui valgus on kõige pehmem. Valgusküllane tuba on alati kutsuvam.»

Säti asjad valmis päev varem

«Kui sul on plaanis näiteks oma kööki või söögituba pildistada, (või hoopis eriti uhket õhtusööki korraldada), säti laud juba eelmisel õhtul valmis,» selgitab sisekujundaja Tharon Anderson McAvoy. «Tihti juhtub nii, et alles hiljem jõuab kohale, kuidas kujundust paremaks muuta või täiendada. Kui sul on aga aega mõelda, saad olla kindel, et kõik kulgeb perfektselt.»

Värvide lisamiseks kasuta olemasolevaid vahendeid

«Näita välja natuke omapära! Kui see on võimalik, siis eelistame alati kasutada koduomanike enda vahendeid, et pesa neile veidike iseloomulikumaks muuta. Näiteks aseta lauale mõni sobilikku värvi kommidega täidetud kauss või lõika koduaiast vaasi mõni lilleõis,» andis sisekujundaja Julie Massucco Kleiner nõu.

/ www.pexels.com

Investeeri taimedesse

«Kodu fotogeenilisemaks muutmiseks on palju võimalusi, kuid minu kindel lemmik on taimede lisamine. Midagi rohelist muudab alati toa šikimaks ja stiilsemaks. Lisapunktid saad selle eest, kui muretsed lillepoti ümber veel mõne punutud korvi või ägeda ümbrise,» soovitas disainer Alyssa Kapito.

Jäta mõned asjad ebaperfektselt

«Mulle meeldib kodude sisustamisel jätta mõned asjad nii, nagu kodus siiski elataks. Näiteks jäta pildi jaoks lauale vedelema mõni avatud raamat, põrandale jalanõupaar ja köögikapile maitseained. Minu arvates lisavad sellised detailid piltidele soojust ja omapära,» kommenteeris disainer Jana Bek.

/ Jana Bek / Marta X Perez

Anna pindadele omapära kolmeosaliste dekoratsioonidega

«Kui muidu tundub diivanilaud liiga tühi, lisa sinna kolm elementi. Meie kasutame tavaliselt lilli, küünalt ja mõnda keraamilist kuju,» kirjeldas dekoraator Emily Mackie.

Vabane üleliigsetest esemetest

«Selleks, et pildid võimalikult professionaalsed jääksid, tuleb kodu enne korralikult puhtaks sorteerida,» kirjutab disainer Cecily Mendell. «Kui mõnel esemel ei ole kohta, kuhu ta kuulub, siis mõtle järgi, kas sa seda ka tegelikult oma koju vajad.»

Dekoreeri erinevate kujunditega

«Vaata, et su kodus oleks piisavalt palju erinevaid kujundeid ja kõik ei oleks kas kandiline või ümmargune. Meie lisame piltidele omapära tavaliselt erinevate suuruste kausside, kujukeste ja lilledega,» kirjutas sisekujundaja Shannon Wollack.

Studio LIFE.STYLE / Stephen Busken

Hoia lilleseadetega tagasi

«Ära mine dekoratsioonidega üle piiri ja proovi hoida oma lilleseaded võimalikult tagasihoidlikuna. Näiteks suurte kimpude asemel pista maalähedasse purki hoopis mõni üksik lilleõis. See jätab mulje, nagu ei pingutaks sa liigselt üle, kuid loob siiski koju sooja tunde,» andis sisekujundaja Susan Galvani nõu.