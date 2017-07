Kuidas meelitada oma aeda rohkem liblikaid?

Mõtle värvidele

Selleks, et liblikatel oleks põhjus sinu aeda lennata, paku neile nektaririkkaid õisi. Liblikatele meeldivad erksad värvid nagu punane, kollane ja lilla, vahendab PureWow. Selle järgi saavad nad aru, et lilled on täis magusat nektarit. Istuta oma aeda näiteks mõni saialill, võõrasema või pruudisõlg.

Kuju loeb

Selleks, et liblikad rohkem ligi tuleksid, eelista pigem suuremaid ja laiemaid õisi, et neil söömise ajal kuskil istuda oleks. Väldi kellukesekujulisi õisi, mis tõmbavad pigem ligi mesilasi ja linde.

Väldi mürke

Kui tahad, et liblikad sinu aeda teretulnud oleksid, peaksid vältima igasuguseid taimemürke. Väetised ei tee veel midagi, kuid kahjuks ei tee putukatõrjed kahjuritel ja liblikatel vahet.

Paku neile värskendust

Need kaunid tiivalised otse veeloigust või anumast ei joo ja eelistavad oma vett saada märjalt pinnaselt. Niisiis tasub neile veevajaduse rahuldamiseks valmistada näiteks kaussi niiske mudasegu. Kui aga majahoovis on juba olemas mudase kaldaga tiik või oja, ei ole vaja selle pärast muretseda.

Jaga neile päikesepaistet

Liblikaid mõjutab välistemperatuur, seetõttu peavad nad liikumiseks ennast päikese käes soojendama. Niisiis paiguta liblikatele mõeldud lilled alati päikeselisse kohta. Päikese kätte võid paigutada ka näiteks mõne lameda kivi, millel neil oleks hea üles soojeneda.