LÕPP EBAÕIGLUSELE! ⟩ Sai ei teegi paksuks. Aga vaid siis kui seda õigesti süüa...

Kristiina Saar-Rand teeb puhta koostisega ja lisaaineteta vastlakukleid Foto: Brette Saar

Gluteen pole koll

«Gluteeni pole mingit mõtet vältida, kui sa pole haige,» paneb toitumisnõustaja Erik Orgu asjad paika. «Gluteenitalumatus ehk tsöliaakia on raske haigus, mida on diagnoositud alla 1% inimestest, nii et ülivähestel.» Gluteenikartjaid on seevastu tuhandeid kordi rohkem. Küllap on kalduvus mõelda endale välja olematuid talumatusi lihtsalt üks toitumishäirete vorm, õigustamaks haiglast kontrollivajadust toidulaua üle.

Erik Orgu, toitumisnõustaja. erikorgu.ee Foto: Sander Ilvest

«Gluteen on teraviljas sisalduv valk, see pole üldse mingi mürk! Usun, et gluteen tembeldati halvaks seetõttu, et see kipub leiduma kõrge kaloraažiga ja mitte kõige kasulikumates toitudes,» räägib Orgu. «Paljudel on pärast saia söömist enesetunne halb – selle võib põhjustada kiire veresuhkru tõus ja langus, mõned jahud ei pruugi seedimisele sobida, aga samuti muud ained saiatoodetes. Näiteks margariin, transrasvad! Mõjub kogu kompott koos!»

Orgu ei ole ise just eriline saiasööja. «Eelistan süüa võimalikult vähe töödeldud, naturaalset toitu, ja ma ei saa öelda, et iga tavaline sai seda oleks. Iga lisatud aine tähendab töötluse astet, lisaks visatakse see ju veel ahju ka! Kui toitumine on tervislik ning korra eksib kukkel sekka, siis pigistame silma kinni. Aga kui harjutada end iga tähistamise puhul käega lööma – see on juba iseenda lollitamine! Toit olgu võimalikult kvaliteetne kütus, et mootor püsiks töökorras. Pika säilivusajaga lisaaineid täis topitud sai on täiesti mõttetu asi, nii et miks seda süüa?! Kuid puhta koostisega sai: vesi, jahu, sool, või – vabalt võib süüa.»