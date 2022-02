Koduomaniku kiusaja tiitel läheb energiakriisile

Igal aasta kuulutab Eesti Omanike Keskliit välja konkursi koduomaniku sõbra ja kiusaja leidmiseks. Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna ütleb, et konkursi eesmärk on märgata ja tunnustada neid asutusi ja organisatsioone, kes seisavad omanike eest või on aasta jooksul mõne positiivse tegevusega omanikele silma jäänud. Samuti ootame tagasisidet nendele sündmustele või tegevustele, mis ei ole alati kõige meelepärasemad omanikule.

2021 sõbra hääletusel märkis 39 protsenti vastanutest koduomaniku sõbraks Võru ja Rakvere linna, kes on otsustanud ise oma linna kõnniteede eest hoolt kanda, teha libeduse tõrjet ning hoida teed lumest puhtad. Talvine heakord tänavatel on omavalitsusteti väga erinev, eks ole erinevad ka tänavate kilomeetrid, mis tuleb puhtana hoida, aga olenemata sellest on väga tänuväärne et järjest enam omavalitsusi peab õigeks ise oma kõnniteede korrashoidmist, mitte ei pane seda kohustust omanikele, sõnas Priidu Pärna.

Koduomaniku sõbra tiitli vastu võtja, Võru linnapea Anti Allas märkis, et kuigi kõnniteede hooldus läheb linnale päris kulukaks, on tulemusest saadav positiivne mõju ja kasu siiski olulisem. Kui siiani oli linna kõnniteede hoolduskvaliteet väga ebaühtlane või puudus üldse, siis nüüd tsentraalselt asju korraldades püüame tagada linna tänavatel ja teedel ühtlase kvaliteedi. Kuigi teeme seda esimest aasta ja linna kõnniteed on erineva laiusega ning vajavad erinevat tehnikat, oleme rahuldavalt hakkama saanud.

Koduomaniku sõbra tiitlile seati üles veel ka Riigikogu ja II samba pensionireform, mis kogus 34 protsendi vastanute toetuse, Maaelu Edendamise SA ning eluaseme kaaslaenuprogramm, Euroopa Keskpank ja madal euribor ning Konkurentsiamet ja teenusturu reguleerimine.