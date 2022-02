PILDID ⟩ Siniverelistele loodud! Viimsis on müüa luksuslikult maalähedane perekodu

Üheksakümnendate lõpus valminud maja on olnud praeguse omaniku omandis alates 2012. aastast. Selle aja jooksul on hoones tehtud kaks suuremahulist remonti, tänu millele on kodu saanud nii uue eksterjööri kui interjööri.

FOTO: KV.EE

Maja esimeselt korruselt leiab suure sissekäidava garderoobiga magamistoa, saunaga vannitoa, WC, köögi ja elutoa. Viimane on muuseas kodu kroonjuveeliks, mida ehib pilkupüüdev kamin. Majast leiab ka basseiniga koduspa, mis on hetkel ehitusjärgus. Samuti on siin suur keldriga garaaž, kus on koos tööruumiga kokku 45,9 ruutmeetrit.

FOTO: KV.EE

Teisel korrusel on kaks suurt magamistuba ja lisaks üks eriti suur tuba, mille sees on veel eraldi magamistuba. Lisaks on siin veel muljetavaldav aknaga vannituba, kust leiab mõnusa mullivanni ja ka dušinurga.

FOTO: KV.EE

Majas on õhkvesi küttesüsteem ja 300-liitrine boiler. Esimesel korrusel on põrandaküte ja teisel korrusel radiaatorid. Hoones on kolmefaasiline elektriühendus, lisaks on garaažis sees tööstusvool. Majaga kaasneva krundi suurus on veidi alla 1000 ruutmeetri, mis teeb sellest ideaalse aia neile, kes ei soovi kulutada liialt aega, raha ja energiat aiatöödele, kuid kes soovivad siiski nautida oma aia mõnusid.

FOTO: KV.EE