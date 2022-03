Oligarhi superjahi loonud prantslased tegid peale selle konfiskeerimist avalduse

Starcki stuudiost öeldi, et nende looming ei ole seotud Ukraina sündmustega ja kogu ettevõte avaldab sealsele rahvale toetust. «Philippe Starcki ja tema 18 aasta tagune töö A jahtide kallal (A nimelisi jahte on Melnitšenkol kaks ja mõlemad on Starcki looming), ei ole seotud Ukrainas toimuvate dramaatiliste sündmustega. Starck soovib väljendada oma tingimusteta solidaarsust Ukraina rahvaga,» öeldi stuudiost Dezeenile.