Käbi ei kuku kännust kaugele! Elizabeth II-st ja prints Charlesi ühendab üks väga huvitav omadus

Postimees Kodu jagas veebruari algul lõbusat videot sellest, kuidas Suurbritannia kuninganna Elizabeth II uhket torti lahti lõikab. 70. aastat troonil tähistav kuninganna haaras noa, kuid selle asemel, et üks tükk välja lõigata, surus ta noa lihtsalt torti ja sinnapaika see jäigi.

Väljaanne Woman and Home kirjutab, et kuninganna poeg, prints Charles, ei paista seejuures sugugi kaugel oma kännust olevat. Nimelt on väljaandele läbi ajaloo silma jäänud hetked, mil prints Charles, sarnaselt oma emale, noa torti surub. Distinktiivne liigutus paistab ka Cornwalli hertsoginnal Camillal käpas olevat.