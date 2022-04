Miks ei tasu süüa pihvi, mis on seest roosa?

Mahladest nõretav ja keskelt õrnalt roosa pihv on küll ilus, kuid see võib lõppeda ebameeldiva toidumürgitusega. Briti toidustandardite amet kirjutab, et alaküpsetatud veiselihapihvid võivad sisaldada tervisele kahjulikke baktereid, millega kokkupuutel võib inimene haigestuda.

Kirjutatakse, et temperatuur peab tõusma pihvi sees vähemalt 65 kraadini. Nii saab olla kindel, et kõik potentsiaalselt kahjulikud mikroobid surevad. Ka lisatakse, et seda abinõud tuleb kasutada iga pihvi puhul, vahet pole, kas tegemist on odava masstoodangu või kohalikult lihunikult saadud orgaanilise kaubaga. Ettevaatlik peab alati olema.