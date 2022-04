Eksperdid selgitavad: levinud müüdid mikrolaineahjude kohta, mis ei vasta tõele

Tehnoloogia arenedes on mikrolaineahjust saanud köögis aga tõeline abimees, mille tööülesanded ei piirdu enam pelgalt toidu soojendamise ja sulatamisega. LG tehnikaeksperdid lükkavad ümber mikrolaineahjudega seotud müüdid ning selgitavad, miks see seadeldis on oluline osa igast köögist.

Levinuimad müüdid mikrolaineahjude kohta

Levinuim müüt, mida mikrolaineahjude kohta usutakse on see, et mikrolaine- või elektromagnetkiirgus avaldab negatiivset mõju inimese tervisele. Tõsi, kiirgus võib inimesi mingil määral mõjutada, kuid see ei põhjusta tervisehäireid, kuna mikrolaineahju korpus ja spetsiaalne kaitseklaas ei lase mikrolaineid läbi.

Samuti on levinud eksiarvamus, et pärast mikrolaineahjus toidu valmistamist või kuumutamist koguneb söögi sisse magnetkiirgus. Tegelikult see nii ei ole – kogu elektromagnetkiirgus jääb mikrolaineahju sisse ning kaob sealt kohe pärast seadme väljalülitamist.

Mikrolaineahjus valmistatud toitu peetakse sageli ka ebatervislikuks ja toitainetevaeseks. Toitained lagunevad kuumuse mõjul hoolimata sellest, kas toitu valmistatakse mikrolaineahjus, küpsetusahjus või pannil. Mikrolaineahjus on aga küpsemisaeg lühem, mistõttu säilivad toidus paremini vitamiinid ja teised kuumutamisel lagunevad toitained.

Miks tasub investeerida mikrolaineahju?

1. Mugav ja ühtlane kuumutamine

Ahju või panniga kokkamisel on vaja toitu pidevalt pöörata või segada. Tänu nutikale invertertehnoloogiale ja temperatuuri reguleerimise funktsioonile on mikrolaineahjus võimalik toite valmistada, soojendada ja sulatada ühtlasel temperatuuril. Samuti väheneb mikrolaineahju kasutamisel toidu põhjakõrbemise oht.

2. Kiire ja ühtlane sulatamine

Enam ei ole vaja külmutatud liha õhtul sügavkülmast välja võtta ja ööseks sulama panna! Mikrolaineahjudel on kiire, ühtlane ja tootespetsiifiline sulatusfunktsioon, mida saab kohandada ka vastavalt toote tüübile – olgu selleks siis külmutatud liha või puuviljad.

3. Seda on kerge puhastada

Erinevalt ahjust või pannist, piisab mikrolaineahju sisemuse puhastamiseks vaid mõnest liigutusest. Loe, kuidas mikrolaineeahju puhastada SIIT.

4. Turvaline kasutada ka lastel

Kuna mikrolaineahi ei kuumene ning seal ei ole lahtist leeki, siis on seda turvaline kasutada ka lastel. Tuleb vaid ette näidata, kuidas seda õigesti ja turvaliselt kasutada!

5. Kiire ja tervislik toit

Mikrolaineahjus valminud toit on tervislik, kuna rasva saab valmistamisel kasutada väga vähe või üldse mitte. Õlis valmistatud toidud toodavad aga kantserogeenseid aineid, mis võivad pikaajalisel tarbimisel inimkeha kahjustada. Lisaks säilib mikrolaineahjus valminud eines rohkem vitamiine ja väärtuslikke toitaineid.