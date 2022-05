TikTokis hüva nõu ja nippe jagav kodumasinate tehnik Derrick väidab, et pesupehmendi kasutamine on sama halb kui lõhnastatud küünlavaha valamine pesumasinasse või oma rõivastele.

«Pesupehmendi on üks halvimaid asju, mida sa oma pesumasinas kasutada võid. See ei ole halb mitte ainult inimestele, kellel on nahaallergia, vaid mõjub laastavalt ka meie keskkonnale ja rõivastele, mida kannad,» ütleb Derrick oma TikToki videos.