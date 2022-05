RAHA TÕMBAV KODU ⟩ 10 nippi raharöövlite kõrvaldamiseks ja jõukuse majja toomiseks

Liiga vähe elusat. Nii mõnigi moodne linnainimene väidab, et tal pole aega taimede eest hoolt kanda, ta on koguaeg tööl! Aga kuhu kaob see teenistus, mida peaks küllaga tulema olles koguaeg tööl? Nagu kasvavad töötunnid nii suurenevad ka kulud ja kogu see rabelung meid rikkamaks ei tee. Parem tuua koju taimed, hoolitseda nende eest ja raha hakkab iseenesest rohkem kätte jääma.