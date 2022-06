Roheline teisipäev: lihavaba taco, mis valmib suurema pusimiseta

Lõika üks keskmise suurusega sibul ning kolm küüslauguküünt väikesteks tükkideks ja prae need pannil õlis. Lisa keedetud kinoa (täpselt nii palju kui sulle hea tundub, soovitavalt ligikaudu 50 grammi) ning väikesteks tükkideks muditud tofu (150 grammi on piisav kolme-nelja rammusa ja ülevoolava taco jaoks). Lisa juurde taco maitseainesegu, samuti vastavalt maitsele, ning jätka praadimist veel viis minutit.

Võta tortilla (retsepti, kuidas seda kodus teha, leiad SIIT – see on väga lihtne ja odav!) ning täida see pannil oleva seguga. Lisa juurde värskeid köögivilju, mis sa kodust leiad, nagu näiteks kirsstomatid, kurgi- ja avokaadoviilud, maitseroheline või midagi muud. Edasi on ainult söömise vaev!