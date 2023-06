LISA MENÜÜSSE ⟩ Selle toiduaine söömine aitab vähendada südamehaiguste riski

Hiinas tehtud uuring tegi kindlaks, et kuni üks muna päevas ei suurenda südame ja veresoonkonna haiguste riski, vaid on pigem tervisele kasulik, vahendab marthastewart.com.

Uurijad leidsid, et inimestel, kes sõid pidevalt mõõdukas koguses mune, oli veres kõrgem apolipoproteiin A1 – kõrge tihedusega lipoproteiini (HDL) ehitusploki – valgu sisaldus. Nende osalejate veres oli ka rohkem suuri HDL-molekule. Viimased aitavad teadurite sõnul veresoontest kolesterooli eemaldada ja ennetada ummistusi soontes. See vähendab omakorda infarkti ja insuldi riski.

Enamik arste julgustab inimesi muna sööma, sest see on üks toitainerikkamaid toite, mis looduslikult esineb. Muna sisaldab palju valku, A-, B-, D- ja B12-vitamiini, luteiini ja zeaksantiin, mis kaitsevad vanas eas silmi. Ainus oht, mis liigse muna söömisega kaasneda võib, on muna ületarbimine. Näiteks võime kanamunadest saada liiga palju valku, mis võib olla kurnav neerudele.