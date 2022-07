Loe, milline« rämpstoit» on kõvasti tervislikum, kui palju kiidetud riisigaletid

Popkorn on ilmselt kõige populaarsem kinosnäkk. Kokkupressitud õhitud riisist tehtud riisigaletid on tuntud kui tervislik ja gluteenivaba alternatiiv leivale ja saiale. Tegelikult on mõlemad valminud üpriski sarnasel meetodil ja ka koostisosad on sarnased.