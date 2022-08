Loe, milline tee sobib oma heade omaduste poolest sulle kõige paremini

Teed on joodud üle maailma tuhandeid aastaid. Teel on palju häid omadusi ja seega võiks see kuuluda igaühe menüüsse. Tee joomine on lisaks heale mõjule, mõnus ja meditatiivne tegevus. Erinevaid tee sorte on nii palju, et kõik peaksid enda maitsele midagi leidma. Teede sortidel on erinevad head omadused. Mõned tugevdavad immuunsust, teised leevendavad põletiku või võivad aidata ära hoida vähki ja südame probleeme.

Valge tee

Valgel teel on pehme maitse ja paljud valivad selle tee just meeldiva lõhna ja maitse pärast. See on kõige vähem töödeldud tee sort. Valges tees on kõige rohkem antioksüdante ja seega aitab ta võidelda vähi vastu. Lisaks sellele sisaldab tee fluoriidi ja tanniine, mis aitavad tugevdada hambaid. Valges tees on ka kõige vähem kofeiini, mis on hea neile, kes seda väldivad. Teel on ka jahutav ja värskendav toime.