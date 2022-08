PEIDUS PÄRAND ⟩ Tartu Aparaaditehase plastgraanulitest mosaiigi autor, kes omal ajal võttis elavalt osa Tartu kunstielust, on tänaseks unustatud nimi

Nõukogude ajal oli Tartus masinaehitus heal järjel. Siia oli koondunud kuuendik Eesti masinaehitajatest ja vastavates ettevõtetes oli rakendatud umbes 18 000 inimest. Riia ja Kastani tänava nurgal tegutsenud aparaaditehas tootis külmutusseadmete elemente, diiselmootorite seadmeid ning rõhureleesid, mainitud on ka salajasi allveelaevaosasid. Tööstuskompleks ehitati välja järk-järgult, praeguse ilme koos sügava sisehooviga omandas see 1960. aastatel arhitekt Ago-Livius Kerge (1933) käe all. Kuna tehas allus otseselt Moskvale – algselt NSV Liidu Aparaadiehituse ministeeriumile ning hiljem üleliidulisele tootmiskoondisele Tööstusaparaat, polnud imestada, et selle mastaabid ei suhestunud eriti aupaklikult Tartu-suguse linna senise eluoluga. 1970. aastatel töötas siin ligikaudu 1500 inimest. Võrdluseks –praegune suurim tööandja Olerex pakub tööd umbes 600 töötajale.