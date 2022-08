KAS TEADSID ⟩ Elizabeth II lapsepõlve lemmiknäks, mida ta siiani rõõmuga naudib

Kuningakojas 15 aastat köögivägesid juhtinud peakokk Darren O'Grady ütles väljaandele The Mirror, et kuningannale pakuti «moosipennisid» lasteaias, kus noor kuninganna neist vaimustusse sattus. Sellest ajast peale leiab neid üptis tihti kuninganna pärastlõunase tee kõrvalt. «Selleks on vaja saia ja natuke moosi, me kasutasime maasikamoosi,» meenutab O'Grady.