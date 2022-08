PEIDUS PÄRAND ⟩ Mai kultuurikeskuse pannoo väljendas sündmusterohket argielu, mil iga uus päev näis muutvat ajaloo kulgu

Pärnu linn on Mai keskuse arendamisega olnud hädas nagu Tallinn linnahalliga. 2014. aastani oli seal kino ning viimasel ajal on tegutsenud Ranna raamatukogu. 2021. aasta alguses müüdi kogu krunt arendajale, kes kavatseb sinna ehitada nii äri-, elamu- kui ka ühiskondliku funktsiooniga ehitisi. Vahetult enne Muinsuskaitsepäevade näituse valmimist viidi pannoo hoiule Pärnu muuseumi. Ehkki muuseumi vastutulelikkus väärib kiitust, on tegelikult tegemist suurema säilitamis- ja ühiskondliku mälu alase probleemiga, mis vajab laiemat lahti mõtestamist. Viimastel aastatel on lammutatud hulk hooneid, kust on päästetud ja muuseumite hoidlatesse tallele pandud suuri monumentaalmaale, mille hoiustamine käib mäluasutustele üle jõu. Pealegi kuuluvad monumentaalkunstiteosed oma olemuselt ikka linnaruumi.