Üheks hinnatud viljaks on kindlasti tomat, mis pannakse purki enamasti kastme või mahla näol, kuigi valikuid on muidugi veel. Nüüd on ööd külmad ning õues kasvavad viljad selle üle just suurt ei rõõmusta. Rusikareegel on, et kui temperatuur langeb alla kümne kraadi, on aeg tomatid ära korjata – olgu nad küpsed või mitte.