VITAMIINIPOMM ⟩ Arst: kui süüa, siis just seda tervislikku köögivilja!

Kui me peaksime valima köögivilja, mida enese tervise huvides süüa, siis Austraalia perearsti Zac Turneri sõnul võiks meie esimeseks valikuks olla brokoli. Brokoli ehk spargelkapsas kuulub kapsaliste perekonda ning annab meie organismile natuke peaagu igast vajalikust toitainest.

Brokolis on vähe kaloreid, palju kiudaineid ning C-, K- ja foolhappe vitamiine, lisaks sisaldab ta märkimisväärses koguses mitmeid teisi vitamiine ja mineraalaineid. Brokoli sisaldab ka D-vitamiini, kaltsiumi ja K-vitamiini, mis on kasulik tervetele luudele. Brokolis sisalduvad ühendid aitavad ennetada vähki ja mitmeid teisi kroonilisi haigusi.