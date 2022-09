«Varajane ärkamine ja teguderohked päevad pakuvad turgutust ja kaitset eeskätt vanema generatsiooni esindajatele,» ütleb uuringu juhtivautor ja Pittsburghi ülikooli psühhiaatria ja epidemoloogia doktorant Stephen Smagula. Ta lisab, et inimese aktiivsusmustrid on valdavalt inimese enda kätes, mis tähendab, et iga tahtlik muudatus päevarutiinis võib parandada tervist ja üldist heaolu.