Aasta parim kokk selgub juba sellel reedel!

«Tegemist on valdkonna ühe oodatuima sündmusega. Juba teist aastat järjest avaneb võitjal võimalus minna Paul Bocuse Instituuti kolmekuulisesse suvekooli. Aastate jooksul on võistlusest saanud eduka karjääri kujunemise võti. Olen kindel, et ka tänavuse võitja jaoks on see suureks hüppelauaks professionaalses arengus,» ütles Eesti Peakokkade Ühenduse president Taigo Lepik.