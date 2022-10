Kaval nipp, kuidas sisustada oma tuba kassisõbralikult

Kui kodus on mitu kassi, peavad kõik saama kodust elu kõrgelt jälgida, vajadusel end varjata ja tunda privaatselt. MTÜ Tartu Kassikaitse kassitoas on selleks püütud luua palju pesasid, soodustusi, turnimisalasid ja laiali on igasugu mänguasju.