OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Koerte treener ja käitumisspetsialist Gerlin Gil: enne kutsika kojutoomist rooma kodu läbi

Kuigi ei Triinil, Kristinal ega Madisel oma koera ei ole, tasub end sel teemal ikkagi harida. Juhuslikult ükski koer nende kolme koju ei koli ning Gerlini sõnul ei tohikski. Ta räägib, et koer on väga keeruline koduloom, seega tuleb tema võtmine hoolega läbi mõelda.

Tuleb juttu koerasõbralikust kodust. Eks iga koer ole erinev ning vajab tõule omaseid tingimusi, kuid näiteks libe põrand ei sobi ühelegi neist, eriti kui tegemist kutsika või vana loomaga. Jutulõng jõuab ka kodust kaugemale, mis võib looma jaoks stressirohke kogemus olla. Oled mõelnud võtta koer tööle kaasa? Gerlin räägib, et see tekitab loomas esimesel korral tohutult ärevust ning on koera jaoks kurnav. Ekspert õpetab, milliseid samme astuda, et koera uue keskkonnaga harjutada.