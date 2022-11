SUUR GALERII ⟩ Rannamaja, kuhu igaüks tahaks minna

Taevavaated ja merevaated

Saame tervele majale tiiru peale teha, pole vaja piirduda üksnes toaga, milles ise peatume. Ülemisel korrusel on tubades suured katuseaknad, mis pakuvad taevavaadet. «Need on minu enda lemmikud, hingelt noortele,» räägib LaSpa omanik Anna Elam lõbusalt. Aga meri ja puuladvad paistavad samuti kätte. Siin on tunne nagu maal vanaema juures, õdusas ärklitoas. Olen pikk inimene ja seetõttu mitte just ülemäära kirglik viltuste lagede fänn, aga siin mulle meeldib. Pole tunnet, et katus kuidagi «pähe istuks».

Tubades on palju kodusust võimendavaid detaile - puitlaudis poole seina ulatuses, mis on toonitud neljas erinevas looduslähedases värvis. Kõik need on väga mahedad ja heledad - mererohline, terrakota, piimakohvi vahu ja ookri karva.

«Tegime seda nagu kodu, aga kodu ei saa mitte kunagi valmis,» jutustab Anna Elam. «Siia tuleb ka neid väikesi detaile aina juurde - maale, pleede, iseloomuga asju. Just tähendusega detailid on need, mille poolest kodu ja hotellituba erinenvad. Kodus need on, hotellis ei ole. Meie tahame teha maja, mis oleks rohkem kodu moodi - siis õnnestub lõõgastumine iseenesest.»

LaSpa uus rannamaja. Voodinurgal ootab pehme pleed, sellele hommikumantlid ja sussid, et oleks mõnus üle hoovi spaasse jalutada või merre ujuma minna. Foto: Agenda