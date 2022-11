Tagasi looduse rüppe? Eesti disainer muugib lahti lähiaastate köögitrendid

Valgete köökide tähelend pole veel kaugeltki möödas. Foto: Pexels / CC0 Licence

Köögidisainerite Liidu aruande kohaselt on kööki kavandavate inimeste suurimaks materjalieelistuseks kvarts. Sellele järgneb uudne materjal – kvartsiit. Ameeriklased hääletasid kolmandale kohale graniidi, aga Hiie arvab, et eestlased eelistavad graniidile keraamikat, mis on Ameerikas neljandal kohal. Järgneb Corian ehk kunstkivi, marmor (eestlastel kohe kindlasti mitte) ning siis alles täispuit, mis on jällegi eestlastel palju rohkem eespool. «Piirkondlikud erinevused on täiesti olemas, näen ja täiendan mina eestlasena.»

Tööpindade tonaalsustest eelistatakse heledaid värve ja näiteks köögisaare tööpinna osas soovitakse, et see oleks heledam kui saare enda kappide ja uste toon.

Värvimaailmas löövad laineid: Roheline

Sinine

Valge

Puidu toonid

Hall

Pruun

Looduse toonid

Must

Beež

Köögitaustal on aga jätkuvalt populaarseim suure tükiga kivist taust ning pikliku telliskivimustriga (long subway) plaat. Kolmandana eelistatakse kalasabamustrit. Uusim trend, piklikud peenikesed ristkülikud vertikaalselt, mis on olnud mustrina nii klaasustel kui köögisaare tagaseinal, on nüüd Härmi kinnitusel liikumas materjalina ka köögitaustale.

Millised trendid ja värvid jäävad?

Ma pigem mõtlen niimoodi, et millised trendidest võiksid vaikselt hakata kaduma. Tegelikult on sinised köögid nüüd juba olnud äkki viis aastat trendikad, samuti rohelised on päris mitmeid aastaid olnud. Ühel hetkel hakkavad inimesed väsima nendest toonidest. Ja soovivad midagi uuemat.