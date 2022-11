IKEA Eesti kauplus on jõuludeks valmis! Pühademeeleolu on laes ning kõikvõimalikud pühadeteemalised kaunistused, sisustustooted ja tekstiilid on oma kohale seatud ja varsti saab jõuluvanagagi pilti teha. IKEA sisekujundajad selgitasid, kuidas kodu liigse kuluta (seda nii keskkonnale kui ka rahakotile) jõulurüüsse mässida ning millised on tänavused trendid. Loe tänavuste jõulutrendide kohta SIIT.