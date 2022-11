Pakend loob kaitsemüüri

Oliiviõli puhul on oluline jälgida, millesse see pakendatud on. Värskuse ja maitsenüansside säilitamiseks soovitab Ash osta pigem väikeseid pudeleid kui suuri. Ühtlasi soovitab ta valida toode, mis on pakendatud läbipaistmatusse või toonitud klaaspudelisse, mis kaitseb õli otsese valguse eest. Plastikust pudelite puhul võib tekkida oht, kus oliiviõli võib mõningad plastikust molekulid endasse imada, vahendab toidu- ja köögiportaal The Kitchn.