OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Tšakrad valla: ennetalvine suurpuhastus on sisemine taassünd

Talv ei meeldi ei Triinile, Kristinale ega Madisele. Nippe, kuidas see raske aeg üle elada jagub kõigil, kuid enamasti veedavad nad kolm kuud burritona rullikeeratult pleedi sees ning joovad kannudeviisi teed. Selleks on Triin lausa 15 kilo arooniaid purki uhanud.

Kristina räägib, et väga oluline tegevus enne talve saabumist on läbi viia suurpuhastus. Tema sõnul on see kui sisemine taassünd. Madis ja Triin nõustuvad, kuigi nende taassünd võtab päris palju aega, kuna isegi ühe ruutmeetri kraamimisele kulub neil pool päeva.

Kuna tegemist on siiski pimeda ajaga, on kõigi jaoks valgus tähtsal kohal. Tuba tuleb tulukeste ja küünaldega täita, sest kui õuest valgust ei tule, tehtagum see ise. Jõulupuu usku – üllatus, üllatus – pole väga keegi. Madisel miski harjavart meenutav tehistuust on, kuid see saadetakse hingusele. Häid saabuvaid pühi!