MURETSE UUS ⟩ Üks asi köögis, mida ei ole mõtet lõpmatult puhastada

Selle asemel, et käsnade või nuustikute eluiga pikendada, on mõttekam need lihtsalt iga paari nädala tagant välja vahetada. Nuustikuid ja käsnu on siin-seal soovitatud ka kuumusega hävitada, ent teadlaste sõnul leidub ka selliseid baktereid, kes küümtöötluse suurema vaevata üle elavad. Sajaprotsendilist garantiid ei anna ükski puhastusviis või -meetod, vahendab kodu- ja sisustusportaal Apartment Therapy.