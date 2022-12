LÕPP UNETUSELE ⟩ Ekspert avaldab tavatu meetodi, mis aitab paremini sõba silmale saada

Tuleb välja, et kaisukarud pole vaid laste pärusmaa. Suurbritannia professor Bruce Hood, kes on oma teadustöös keskendunud eeskätt täiskasvanutele ja nende suhtele mänguasjadega, leiab, et kaisukarud või mistahes kaisuloomad kompenseerivad läheduse puudumist, midagi, millest kaasaja inimene tõeliselt puudust tunneb.