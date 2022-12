ÜHISTUTE ABIKÄSI ⟩ Mida teha, kui leiad ukse tagant võõra või terava esemega kriibitud auto?

Kortermaja trepikotta jäetud jalgrattad lähevad kui soojad saiad ja mõnikord kaovad panipaigast nii rehvid kui moosipurgid. Abikäe süüdlaste tabamiseks võib ulatada valvesüsteem, kui ühistu on otsustanud panustada selle paigaldamisse.

Tallinna kesklinnas keskturu läheduses asuva korteriühistu esimehe Henry Seemeli sõnul paigaldasid nemad oma maja ümber valvesüsteemi juba kümmekond aastat tagasi. «Ajapikku on seda muidugi vastavalt vajadustele ja tehnilisele arengule täiendatud,» räägib ta.

Maja ümber liikuv kontingent andis põhjuse

Peamiseks põhjuseks, miks kaamerad maja ümbrusesse paigaldati, oli maja elanike soov ja vajadus ajas tagasi minna, et sündmusi ja neis osalenud persoone tuvastada. «Kuna maja asub keskturu piirkonnas, siis on aja jooksul siin liikunud väga erineva maailmavaatega inimesi, kes ei pruugi lugu pidada ühiskonnas kokku lepitud väärtustest,» märgib Seemel.

«Nüüd on kõiksugused plekimõlkimised või ühistu territooriumil toimunud avariid, kus üks osapool on otsustanud sündmuskohalt lahkuda, kenasti meie kaamera vaatevälja sattunud ning probleem on leidnud kiire lahenduse,» toob Seemel välja mõne olukorra, kus kaamerapilti on vaja läinud.

Inimestega on olukord keerulisem. «Oleme vargustega seotud materjalid politseile edastanud ja edasi tegelevad antud juhtumiga juba nemad,» selgitab korteriühistu esimees.

Kas kaamerat on ikka vaja või piisab anduritest?

Videovalve korraldamine nõuab väga vastutustundlikku isikuandmetega ümberkäimist. On väga tähtis, et kõik maja elanikud ühisele nõule jõuaksid, sest videovalve riivab vaatevälja jäävate inimeste privaatsust – see võib mõjutada inimeste mõtlemist ja tegutsemist, samuti sõna- või otsustusvabadust.

«Seetõttu peaksid korteriomanikud enne kaamerate kasutamise kasuks otsustamist selle vajalikkust põhjalikult analüüsima ja mõtlema ka sellele, kas enne on ära kasutatud privaatsust vähemkahjustavamad võimalused, näiteks trepikoja lukusüsteemi välja vahetamine turvalisema vastu,» selgitas Andmekaitse Inspektsiooni avalike suhete nõunik Maire Iro.