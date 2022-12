Otsid uut telerit? 5 olulist mõttekohta, et leida see õigemast õigem

Sobiv suurus

Mida suurem ekraan, seda parem vaatamiskogemus, eks? Tegelikult ei ole see alati nii. Esmatähtis on võtta arvesse ruumi suurust, sest telerile liiga lähedal istumine võib silmi kurnata, eriti kui seda teha pikka aega järjest. Samuti ei tee head ka see, kui teler asub liiga kaugel ning pildi nägemiseks on vaja silmi kissitada.

Kauplustes on saadaval erinevaid valikuid alates 30-tollistest kuni 97-tolliste teleriteni. Endale sobivaima valimiseks on soovitatav mõõta ära koht, kuhu teler hiljem paigutatakse. Nii on kindel, et teler sobib oma suuruselt valitud kohta ning näeb ruumis ka esteetiline välja. Rusikareegel on, et teleri diagonaal peaks olema kaks korda väiksem selle vaatamiskaugusest. See tähendab, et kui soovite osta 80-tollise teleri, tuleks seda vaadata vähemalt nelja meeri kauguselt.

4K eraldusvõime või kõrgem?