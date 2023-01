Uus aasta toob endaga uued trendid, seda ka sisekujunduse maailmas. Vaatame üle, mida rahvusvahelistel oma ala spetsialistidel tänavuste trendide kohta öelda on.

Ühed mured kaovad, kuid need asenduvad teistega. Kuigi oleme maailma peapeale pööranud viirusega koos elama õppinud, on platsis uus jama – majanduslangus. See, mis maailmas toimub, mõjutab ka meie kodusid.