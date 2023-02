OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Esimene oma kodu oli nagu Erna retk kesklinna korteris

Mis saab siis, kui on aeg pesast välja lennata ja iseseisvat elu alustada? Tuleb välja, et esimesed aastad mööduvad askeetlikult, kuid asju polegi suurt vaja, peaasi, et piisavalt raha, et peol käia. Kuidas meie esimesed kodud välja nägid ning mis takistusi ületama pidi – sellest ja paljust muust räägime tänases episoodis.