Spetsialist jagab näpunäiteid, kuidas une kvaliteeti parandada

Vähendage ümbritsevat müra

«Vaikne keskkond on sujuva ja kosutava une jaoks väga oluline. Nii et kui magate tundlikumalt, proovige piirata kõrvalisi helisid. Kindlasti sulgege magamistoa aknad ja tuulutusavad. Kardinate ööseks ette tõmbamine vähendab veidi ka väljast tulevat heli. Kui välised helid siiski uinumist takistavad, proovige kõrvatroppe, mida saate osta lähimast apteegist,» andis Tikovt nõu.

Magamistoas peab olema õige õhutemperatuur

Kvaliteetse une saamiseks peab temperatuur magamistoas olema 15-21 kraadi piires. «Kui kuumus on väiksem, magate tõenäoliselt raskemini ja ärkate vahepeal üha üles. Kui magamistoas on liiga palav, siis on raske uinuda, hakkate higistama. Kui teil on võimalus toatemperatuuri reguleerida, siis on soovitatav seda enne magamaminekut vähemalt paari kraadi võrra alandada. Nii vähendate küttekulusid ja tagate sujuvama une,» ütles Tikovt.