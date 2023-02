Hiina teadlased usuvad, et toidutarbimise vähendamiseks ja seega ka kilode langetamiseks on oluline, et toit oleks taldrikul laiali hajutatud. Shaanxi Normal ülikooli Ülikooli eksperdid on nimelt veendunud, et väikeseks tükeldatud toiduosakesed aitavad ajul teha ratsionaalsemaid otsuseid portsjoni suuruse kohta, kirjutab New York Post.