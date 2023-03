OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ Koomik Ann Vaida kodu remondist: ega need seinad enne sirged olnud ja ega need sirgeks saanud

Kodu renoveerimine pole mingi meelakkumine – seda said saatekülaline Ann ja tema partner omal nahal kogeda. Kõik algas aga üsna süütult. Otsiti päris oma kodu ning seati mõned nõudmised, mis tagantjärele mõeldes ei olnud realistlikud. Muidugi on tore elada kõrgete lagede ja paksude seintega tipp-topp korteris, kuid egas see lõbu odav ole. Lõpuks jõuti selgusele, et ei jää muu üle kui kolida paneelmajja.