MÕTTEKOHT ⟩ 3 väga head põhjust, miks lisaks päikesepaneelidele üks energiasalvesti muretseda

Nagu teame, on päikesepaneelide tootlikkus suurim päevasel ajal, mil päike paistab otse paneelidele. See on ühtlasi aeg, kus suurem osa inimesi on kodust eemal, kas tööl või muid asjatoimetusi tegemas. Nii toodavad paneelid energiat, mis jääb lihtsalt tarbimata ja õhtul koju saabudes tuleb puudujääv elektrienergia jällegi võrgust asemele osta. Salvestiga sellist olukorda ei teki.

Energiasalvesti – mis see täpsemalt on?

Energiasalvesti on seade, mis võimaldab päikesepaneelide abil toodetud energiat salvestada ja kasutada seda siis, kui tootmine on madal või puudub täielikult. Nii nagu energiat, on ka energiasalvesteid erinevaid liike. Selles artiklis tuleb juttu ühest peamisest salvesti liigist, milleks on akud.

Eesti Energia tootevalikus on liitiumioonakud, mida saab valida kolmes erinevas mahus – 5, 10 ja 15 kWh. Liitiumioonakud on turvalised, usaldusväärsed ja kauakestvad. Lisaks on need 95 protsendi ulatuses ümbertöödeldavad, mis tähendab, et neid ei pea ära viskama, vaid saab tulevikus uuesti kasutada. Aku kinnitatakse sobiva ruumi seinale või põrandale.

Seega – kogu elektrienergia, mille paneelid päeva jooksul toodavad, salvestub akusse ja nii on võimalik oma energiatarbimist ise juhtida. Järgnevalt oleme välja toonud neli põhjust, kuidas energiasalvesti sulle veel kasulikuks abiliseks olla saab.

Tarbid rohkem enda toodetud elektrit