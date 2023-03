Patareid tühjad? 4 kasulikku nippi, millega kevadväsimusele säru teha

Meditatsioon aitab maandada stressi

Uuringud on tõestanud, et meditatsioon aitab vähendada stressi, ärevust ja depressiooni, tugevdab meie kognitiivseid funktsioone ja keskendumisvõimet. Lisaks on see kasulik ka kehale, alandades vererõhku ja parandades une kvaliteeti. Meditatsiooni on võimalik praktiseerida paljudes eri vormides ja see on kättesaadav meile kõigile.