KESKKONNAAGENTUUR ⟩ Miks on halb, kui tühjad patareid ja vana nutitelefon satuvad olmeprügi hulka?

Eestis töödeldakse ümber ainult pliiakusid, ASi Ecometal poolt. Muud akud ja patareid sorditakse ning viiakse töötlemiseks Eestist välja, peamiselt Poola, sest meie kogused on nii väikesed, et siia pole mõtet selleks eraldi tehast rajada. Tavalistelt leelispatareidelt eemaldatakse metallist kest ja sees olevast mustast massist eraldatakse mikroelemente, näiteks tsinki ja mangaani. Akudest eraldatakse samuti erinevaid materjale ja metalle vastavalt akude keemilisele koostisele. «Kuna metalli on maapinnas piiratud koguses ja kaevandamisega kaasneb väga suur keskkonna saastamine, on väga oluline, et suudame võimalikult palju jäätmetest ringlusse võtta,» rõhutab Päären.

Enamasti satub olmejäätmete hulka väikeelektroonika

Igal Eesti perel on mõni vana kasutu mobiiltelefon, mille osadest saaks tegelikult valmistada uusi tooteid. Ent Pääreni sõnul ei ole sellest midagi hullu, sest kodus ei võta need eriti ruumi ning varem või hiljem saab need õigesse kohta ära anda. Sortimisuuringu tulemusena selgus, et enamus Eesti inimeste olmejäätmetesse sattuvatest elektroonikaromudest on just väikeelektroonika – elektroonilised mänguasjad, väikesed IT-seadmed, köögiseadmed jne.

«Kahjuks on meil endiselt suur probleem keskkonnateadlikkusega – inimesed ei tea, mida oma elektroonikajäätmetega peale hakata. Üheks tootjavastutuse kohustuseks on teavituskampaaniate korraldamine, et selliste jäätmete koht ei ole prügikastis ega looduses ja need saab tasuta ära anda. Loodame, et neid reklaame ikka märgatakse,» kõneleb Päären. «Ja kindlasti tuleks keskkonnateadlikkuse tõstmisega tegeleda juba lasteaias ja koolides. See on kindlasti mõjusam ning odavam, kui asuda muutma täiskasvanute harjumusi. Enne uue elektroonikaseadme soetamist tasub rahulikult läbi mõelda, kas toodet ikka tegelikult ka vaja on. Kui tõesti on, võib mõelda ka rentimisele, laenamisele või kasutatud toote ostule.»