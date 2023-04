EESTI KORRASTUSEKSPERT ⟩ 5 kapitühjenduse nippi, millega juba täna algust teha

Miks sa seda teed?

Leia enda sees esmalt see põhjus, miks sa üldse korda luua tahad. Kas sa vajad ühtseid süsteeme tervele perele, et ka teised pereliikmed paneksid asjad omale kohale tagasi ja ei jätaks neid vedelema? Vajad sa enda ellu suurt muutust ja soovid seda teha põhjaliku korrastamise abil? Oled sa kolimas ühest kohast teise ja tunned, et tahad uude koju minna vaid vajalike asjadega? Mis on see sinu «miks», miks sa seda teha tahad?