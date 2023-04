Värske välimus ilma remondita! Sisekujundaja õpetab, kuidas suvila üles vuntsida

«Mõtle iga ala funktsiooni peale. Kas seal on piisavalt valgust või on vaja rohkem valgusallikaid: põranda-, laualampe või seinavalgusteid. Üks hea lahendus on kasutada põrandalampi, mis pakub nii öelda laevalgustust ja mille saab paigutada diivani- või söögilaua kohale. Nii ongi olemas keskne ja hubane valgustus, ilma et peaks midagi lakke kinnitama. Sellised lahendused saab paika ise, ilma elektriku abita,» ütles Castro.

«Mõnikord valivad inimesed väiksemad kapid ja paigutavad need ruumi säästmiseks erinevatesse kohtadesse. Kuid see mõjub sageli vastupidiselt – kappides on liiga vähe ruumi ning asjad pannakse ikkagi põrandale, kummutite peale või mujale. Selle asemel, et toa erinevatesse seinadesse erinevaid kappe paigutada, on parem variant valida välja üks sein ja kogu hoiustamiseks mõeldud mööbel sinna paigutada,» soovitas sisekujundaja. Ta lisas, et ka suvemajades tulevad kasuks erinevad kastid ja korvid, et kõik asjad oleksid sorteeritud ja käepärastes kohtades.