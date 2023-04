RENOVEERIMISPALAVIK ⟩ 5 olulist mõttekohta, enne kui hakkate laenu taotlema

Pöörake tähelepanu laenu kogukulule

Ühe osa laenu kulust moodustab laenuintress ning teise osa euribor. Mõlemad tingimused võivad laenupakkumises olla muutuvad ehk oluline on vaadata, kui suur on laenu kogukulu, mis tuleb laenuperioodi lõpus tasuda. Lisaks mõjutab laenu kogukulu võetava laenu tähtaeg – pikem laenuperiood võimaldab vähendada igakuist remondifondi makset, kuid paraku suurendab kogukulu.

Mõelge läbi, millal soovite alustada laenu tagasimaksmist

Renoveerimislaenu tingimuste kohaselt toimub laenu väljamaksmine esitatud arvete ja aktide alusel. Ehk kui alustate renoveerimisega, esitatakse esimene arve peale esmase töölõigu tegemist ning laenumaksete tasumine algab selle arve tasumisel, mitte renoveerimise alguses. Intressiarvestus algab kohe laenu esimese osa väljamaksmisel, intressi tasutakse iga kuu ning arvestuse aluseks on väljamakstud laenusumma. Laenu põhiosa tagastamist on jällegi võimalik edasi lükata tööde tegemise perioodiks, mis tavapäraselt on kuni üks aasta, vormistades selleks ajavahemikuks maksepuhkuse.

Arvestage euribori muutumisega

Enamik korterelamu renoveerimislaene on seotud kuue kuu euriboriga, mis võib iga kuue kuu tagant muutuda, tuues omakorda kaasa igakuiselt tasutava laenumakse muutuse. Seetõttu soovitame laenu taotlemist plaanival korteriühistul üldkoosolekul otsustada kogutava remondifondi suurus, mille puhul peale igakuise laenumakse tasumist jääb korteriühistule reservi veel vähemalt 15 protsenti. Täiendavalt kogutav reserv jääb korteriühistule puhvriks ning annab majandamisel paindlikkuse. Korrektse protokolli näidissõnastuse saamiseks tasub kindlasti eelnevalt pöörduda panga poole ja kokku leppida näiteks videonõustamine.

Kui teil on plaanis kasutada KredExi (EiS) pakutavaid toetusmeetmeid, siis oodake ära positiivne otsus. Saadav toetus arvestatakse renoveerimislaenu taotlemisel omafinantseeringu alla ning see vähendab korteriühistu liikmetele langevat maksekoormust. Samuti on pangale oluline, et kogu plaanitava investeeringu finantseerimiseks on rahaline kate olemas.

Ehitus võib alata peale laenulepingu sõlmimist pangaga