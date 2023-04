ÄRA TORMA ⟩ 10 levinud viga, mida kevadistel aiatöödel vältida

Liiga varane istutamine

Pea igal kevadel tuleb mõni ahvatlev soojalaine, mille käigus tahetakse istutada nii lilli, põõsaid, hekitaimi kui kõike muud, aga tavaliselt järgneb sellele külmalaine, mis võib kogu töö ära nullida. Istutustöödega ei saa alustada enne, kui maapind on täielikult sulanud ja pikk ilmaprognoos on optimistlik. Enamike taimede istutamisega võib oodata maikuuni, aga näiteks ettekasvatatud tomatit ja kurki ei tasu avamaale maha panna enne maikuu lõppu.

Ebapiisav kasvuruum

Kärpimine valel ajal

Üldiselt on kevad hekkide, põõsaste ja puude kärpimiseks kõige parem aeg. Samas on taimed erineva iseloomuga ja päris ühel ajal ja viisil kõigile kääridega läheneda ei tohiks. Näiteks noori okaspuuhekke võiks kärpida pigem vähe ja ettevaatlikult, neid saab julgelt pügada alles siis, kui hekk on saavutanud oodatud kõrguse ja laiuse, samuti ei tohiks okaspuud kärpida noorte kasvude perioodil. Kui üldiselt võib kõiki lehtpuid ja nende hekke harvendada kohe kui öösiti on plusskraadid, siis erandiks on näiteks mahlajooksvad puud, mida lõigatakse alles pärast mahlajooksu lõppu, aga ka sirelid, mida lõigatakse alles pärast õitsemisemist.