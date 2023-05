PÖIDLAD PIHKU ⟩ Mai lõpus selguvad meie uued Michelini tähed

«Kõik on Michelini tööpõhimõtetele vastavalt taas viimase hetkeni salajane. Võime vaid oletada, et ilmselt on Michelini inspektorite testimised lõpusirgel,» ütles ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. Aaviku sõnul ei selgu ka seekord mitte midagi enne 25. maid, sest Michelini usaldusväärsus ja rahvusvaheline prestiiž põhinevad täielikul sõltumatusel.

Aavik lisas, et juba korduvalt giidi pääsemise fakt ise on restoranidele omaette kvaliteedimärk.

Praeguseks on teada niipalju, et Michelin plaanib teate Eesti restoranide kohta saata 25. mai ennelõunal. Michelini avaldatud pressiteade on ühtlasi kutse: kõik need restoranid, kes näevad oma nime hommikul avaldatud pressiteates, on õhtul oodatud ühendasutuse turismiosakonna korraldatud vastuvõtule Tallinnas. Seal antakse üle uued Michelini tahvlid ning tärnirestoranide peakokad saavad selga Michelini peakokajakid.