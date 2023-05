GRILLFEST TULEB KÜLLA ⟩ Populaarne grillipidu saab avapaugu juba sel pühapäeval!

Grillipeo peategevuseks on arvukad degustatsioonid erinevatelt toidutootjatelt ja maaletoojatelt eesmärgiga tutvustada uut ja põnevat toidukaupa. Toiduliit tutvustab aasta parimaid toiduaineid ja esineb ansambel Sunlight. Grilliakadeemia viib päeva jooksul läbi mitu grillikoolitust, kus osalejad saavad teadmisi selle kohta, kuidas valida grilliaparaati, millised on õiged töövahendid, süütamis- ja ohutusnõuanded.

Samuti räägitakse sellest, kuidas erinevaid toite maitsestada ja millised on lihtsad ja praktilised grillimisnipid. Ühtlasi tutvustatakse moodsa aja grilliaparaate - nii Traegeri pelletigrille kui Borniaki täisautomaatseid suitsuahjusid. Laste ja ka täiskasvanute rõõmuks on avatud suur Hip-Hopa kepphobusepark ning päeva lõpus toimub lõbus Hip-Hopa kepphobuste võistlus, millest osa võtma on oodatud pere kõige pisemad vanematega kuni vanavanemateni välja. Võistluse tulemustes ei ole paremusjärjestust ning kõik ratsutajad saavad auhinnaks roseti.

Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit ütles, et tasuta sissepääsuga grillipidu on suurepärane võimalus proovida erinevaid uusi toiduaineid ja rahvuslikke roogasid ning osaleda praktilises grillimiskoolituses. «Me oleme uhked, et saame rõõmustada külastajaid suure hulga suvetoitudega, mida saab tasuta degusteerida ja osta. Samuti on see suurepärane võimalus tutvuda teiste maade toidukultuuridega,» sõnas Saarniit.