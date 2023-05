TÕELINE PÄRL ⟩ Pika ajalooga Tallinna kesklinna villale puhutakse eluvaim sisse

Tallinna linnavalitsus väljastas ehitusloa Mardi tn 3 asuva Domus Kinnisvara uusarenduse Thamme villa ehitamiseks. Muinsuskaitsealune ajastutruu puithoone koos kivist hoovimajaga rekonstrueeritakse täielikult, säilitades ümbritsevas kivilinnas kodutunnet hoidva puitoaasi. Endisesse kontorihoonesse rajatakse uued, uhked ja eriilmelised korterid, millest mitmed on läbi kahe korruse. Projekt on tänaseks täies mahus kooskõlastatud ka muinsuskaitseametiga.

Thamme villa müüki korraldava kutselise kinnisvaramaakleri Janis Rimitsansi sõnul pole projektis ühtegi korduva lahendusega korterit. «Iga korteri planeerimisel on lähtutud põhimõttest, et meie arenduse koduostja tunneb end printsi või printsessina, kes on jõudnud kaua otsitud lossi. See projekt on inimestele, kes hindavad eristuvat elukeskkonda Tallinna Citys,» sõnab Rimitsans.

Domus Kinnisvara arendusjuht Ingvar Allekand ütles, et Thamme villa on kauaoodatud ja hinnatud projekt Tallinna kinnisvaraturul. «See on väga eriline projekt, mis rõhutab vanade elementide säilitamise olulisust ning annab uue elu ühele Tallinna pika ajalooga villale. Oleme kindlad, et uued korterid pakuvad lisaks silmailule mugavat ja kvaliteetset tänapäevast elukeskkonda. Sisuliselt on tegemist trofeekinnisvaraga, kuna algmaterjal, millega töötame, on tõeliselt unikaalne ning arhitekt Nikolai Thamm vanem ei vaja liigset tutvustamist.»