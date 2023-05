PANK SELGITAB ⟩ Kas või millistel tingimustel saab laenu moodul- ja elementmajade püstitamiseks

Kas pank finantseerib moodulmaja ostmist?

Moodulmajad on valmisobjektid, mis ei vaja ehituslaenu erinevalt elementmajadest. Moodulmaja ostmist rahastatakse tavalise kodulaenu abil. «Kui inimene ostab endale maja, mis tuuakse kohale, siis põhimõtteliselt on tegemist valmisobjektiga, nagu seda on korter või valmis maja,» selgitas Hakiainen. «Kui ehitaja küsib ainult sissemaksu ja maja ehitatakse ehitusettevõtte vahenditega, siis on tegemist justkui tavalise kodulaenuga. Seega saab ehitaja esialgu vaid sissemaksu ning ülejäänud osa väljastab pank siis, kui maja on püsti ehk valmis laenu tagama,» rääkis ta.

Elementmajad pannakse krundi peal eri osadest kokku: kohapeal paigaldatakse teatud aja jooksul maja seinad, vundament, katus ja nii edasi. Pank arvestab sellisel juhul maja ehitusega, mida rahastatakse ehituslaenuga ehk laenu väljastatakse etapiviisiliselt.

Milliste kuludega tuleks arvestada?

Moodulmaja ehituse puhul tuleb arvesse võtta tõsiasja, et maja on tarvis kuhugi ehitada, seega tuleb kõigepealt leida sobiv maatükk. Kuigi krundi hind võib suuresti varieeruda, võiks keskmise suurusega maalapi näiteks Tallinnas või linna läheduses kätte saada umbes 60 000 euroga. Kui nüüd ehitada sinna 60 000-eurone moodulmaja, on eelarve 120 000 eurot. See jätab 20 000 transpordi ja kommunikatsioonide jaoks. Sageli on aga müügihinnad märgitud ilma käibemaksuta ja transpordikuludeta ning mõelda tuleb ka küttesüsteemile, kommunikatsioonidele, siseviimistlusele ja mööblile.

Kui ehitusettevõte on avaldanud tunduvalt väiksema hinnaga pakkumise, siis tuleb aru saada, kas see projekt on poolik. Enamasti pole sellisel juhul vundament ja katusematerjal hinna sees. Tuleb kindlasti arvestada, et tehasepakett on üldjuhul vaid 30–40 protsenti kogu hoone maksumusest, ning uurida põhjalikult koostatud hinnapakkumist. Näiteks 20 000-eurone hinnapakkumine majakomplektile ühes tarne ning kokkupanekuga eeldab, et hoonel on küll välisseinad, fermid ja aknad ning välisuks, aga katus kaetakse vaid kilega ehk selle peab ise paigaldama. Lisaks puuduvad soojustus, viimistlus, kommunikatsioonid ning vundament. Koos viimistlusega moodulmaja hinnapakkumine jääb suurusjärku 80 000 eurot. Seega tee põhjalikku uurimistööd, et sind ei tabaks ebameeldiv üllatus, kui majakarp tuleb näiteks ilma katuse ning kütteseadmeta.